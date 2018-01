Adrien Silva recebe autorização especial e, afinal, já pode jogar em dia de Ano Novo

Primeira indicação dava conta que o jogador não poderia jogar esta segunda-feira

Adrien Silva vai poder jogar pelo Leicester esta segunda-feira, assim entenda Claude Puel tirá-lo do banco durante a partida com o Huddersfield, que arranca às 15 horas.

Inscrito à meia-noite do dia 1 de janeiro, Adrien não poderia, de acordo com as regras, alinhar no próprio dia, uma informação até confirmada durante o dia no site da própria Premier League. O médio português, porém, chegou ao estádio com a equipa e foi mesmo chamado para o jogo, ficando, para já, no banco de suplentes.

O Leicester Mercury, site da cidade do City, informa que o clube recebeu uma "autorização especial" por parte da Federação e da Premier League para que Adrien possa voltar aos relvados já neste dia 1 de janeiro.

Claude Puel, treinador da equipa, mostrou-se agradado com as notícias. "É bom que tenhamos a possibilidade de o ter no banco já hoje".

O jogador, recorde-se, foi inscrito pelo Leicester 14 segundos para lá da hora limite para transferências na última janela de mercado, no verão. A Federação Inglesa terá aceite, na altura, a inscrição, mas a FIFA não validou a mesma, ficando o jogador impossibilitado de jogar desde então.