Gabriel Jesus teceu rasgados elogios ao médio português.

A seleção brasileira está no Porto a preparar o jogo particular com o Panamá, que se disputa no sábado, no Estádio do Dragão, e no final do treino desta terça-feira, que se realiza no Olival, Gabriel Jesus não poupou elogios ao colega de equipa Bernardo Silva, durante a conferência de imprensa.

"É um gajo muito gente boa [risos]. Brincamos muito com ele. É um craque de bola e tem-nos ajudado muito com e sem a bola. É incrível a consistência dele dentro de campo, corre 15 quilómetros e com a bola é um craque também. Guardiola tem elogiado o Bernardo e a seleção portuguesa ganha com o talento incrível que é o Bernardo Silva e é uma grande pessoa também", disse o jogador do Manchester City.

Recorde-se que o jogo entre o Brasil, que conta com Éder Militão e Alex Telles entre os convocados, e o Panamá está marcado para sábado, a partir das 17h00.