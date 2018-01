A mensagem enigmática de Richarlison após o despedimento de Marco Silva

Brasileiro é uma das figuras chaves do Watford.

O despedimento de Marco Silva causou surpresa nas redes sociais, motivando questões, mensagens de apoio e até revolta entre adeptos. O interesse do Everton, apontado pelo Watford como motivo de desestabilização e na origem dos maus resultados, é também defendido por alguns fãs. "Nunca mais foi o mesmo", escreveu um seguidor. "Ridículo culpar o interesse do Everton pelo mau momento", defende, por outro lado, mais um adepto. A onda de lesões que afeta a equipa não é esquecida e pelo meio há quem questione: "Queriam a Champions?".

Quem não parece contente com o despedimento do treinador português é Richarlison. O avançado brasileiro, que é uma das figuras de destaque dos hornets e chegou ao clube pela mão de Marco Silva, publicou uma mensagem no Twitter depois do anúncio do despedimento do treinador, publicando apenas um emoji zangado.

A mensagem, ainda que não refira o nome do treinador português, está a ser interpretada como uma palavra de revolta para com a decisão da direção do Watford.