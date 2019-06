A fama do Flamengo convenceu Jorge Jesus: "São quatro os clubes mais famosos do mundo"

Jorge Jesus explicou as razões que o levaram a optar pelo Flamengo para prosseguir a carreira de treinador

"O que me convenceu principalmente foi a grandeza do Flamengo. São quatro os clubes mais famosos do mundo: Flamengo, Boca Juniors, Barcelona e Real Madrid", disse Jorge Jesus depois do encontro desta manhã de sábado, em Madrid, com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.

O treinador português fez as contas sobre o que pode ganhar sendo treinador do Fla. "Dar-me-á a possibilidade de ganhar a Libertadores, de ganhar o Mundial de clubes. Estive muitos anos no Benfica e ganhei tudo. E esse é o maior objetivo maior que fez com que eu aceitasse o desafio do Flamengo", disse ainda, citado pelo Globoesporte.