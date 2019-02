"Vou fazer de tudo para ser bem acolhido nesta família colombiana"

Carlos Queiroz foi esta quinta-feira apresentado como selecionador da Colômbia.

Primeira impressão: "Espero compreensão pelo meu espanhol, espero mais tarde falar melhor o espanhol, que agora ainda é mau. Quero começar por agradecer esta presença da imprensa na apresentação, dizer 'olá Colômbia' e 'olá' a todos os adeptos. Para mim é uma honra, tenho um sentimento de grande felicidade e gratidão com a federação pela esperança que depositou no meu trabalho. Estou aqui com humildade e vou tentar fazer o meu melhor, como sempre, para cuidar bem do património que a seleção colombiana deixou nos últimos anos com Pekerman. Depois, partindo do pressuposto que estão a fazer as coisas bem, tentar melhorar mais. Vou perguntar a todos onde podemos melhorar para termos resultados excecionais. Teremos de ser inovadores e excecionais em tudo. Cuidar bem o que está bem feito e melhorar o que poder ser melhorado. A partir de hoje é o que tentarei fazer para muito rapidamente sentir que sou bem acolhido por mérito nesta família colombiana".

Contacto com os jogadores: "Tudo começa com os jogadores, a parte mais importante do projeto são os jogadores. Como todos sabem estive empenhado na Taça Asiática e toda a minha atenlção esteve ali. Mas conheço o futebol internacional, olhei para a Colômbia no Mundial, nos últimos dias estudei muito o perfil dos jogadores e conheço bem alguns. Já tive oportuinidade de falar com alguns ao telefone, não muitos. Mas temos um plano, junto do presidente da federação, para fazer um tour para falar com eles e para que os possa conhecer".

Jogadores locais: "Já me informei e sei que será possível trabnalhar em períodos que não são das datas FIFA. Sempre que for possível vou fazê-lo com jogadores que não estão na Europa. Depois da estreia com o Japão quererei fazer outro jogo em março, mas ainda não está fechado".