Interesse em Renato Sanches motiva viagem de Tiago Pinto até Lille

Renato Sanches, médio português do Lille

Centrocampista da Seleção Nacional é desejado por Mourinho. Passe pode ser transacionado por um valor reduzido em função do vínculo que lhe resta com o emblema gaulês.

Tiago Pinto, diretor-geral da Roma, deslocou-se a Lille (França) para abordar, com responsáveis do clube da Ligue 1, a possível contratação do médio Renato Sanches.

A ida do dirigente português do emblema da capital de Itália, noticiada pelos jornais "Il Messagero" e "Il Tempo", tem como base o interesse de José Mourinho em dispor do médio internacional português na próxima época.

O técnico pretende, segundo as publicações, reformular o setor intermédio da Roma e Renato Sanches, que tem pouco mais de um ano de ligação ao Lille, é um alvo apetecível pois poderá ser transacionado por um valor reduzido.

Em dezembro de 2021, o médio foi avaliado em 30 milhões de euros, mas a situação contratual atual poderá baixar esse preço para metade (15M€). A Roma estará recetiva a pagar quatro milhões de euros limpos por época ao jogador.