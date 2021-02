Integrou geração de Cancelo e Bernardo Silva e agora aventura-se na Polónia

Filipe Nascimento aventura-se no futebol polaco

Filipe Nascimento, médio português formado no Benfica, é o novo jogador do Radomiak Radom, clube da II liga polaca.

Filipe Nascimento integrou a geração de João Cancelo e Bernardo Silva, campeões de juniores em 2012/13 e estava livre desde junho quando saiu do Levski Sofia. No estrangeiro desde 2015/16, ficou conhecido no Leste europeu pelo tempo na Roménia: representou o CFR Cluj, o Dínamo Bucareste e o Politehnica Iasi.

O Radomiak Radom, quinto classificado da II Liga polaca, oficializou ainda a ontratação de Amâncio Fortes, médio luso-angolano de 30 anos que passou pelas formações de Sporting e Manchester United, que esteve no Águeda.