Abel Ferreira revela: "Inspirei-me no Manchester United-FC Porto"

Abel Ferreira explica que a estratégia para seguir para a final da Libertadores englobou ensinamentos recolhidos em 2004.

Abel Ferreira comandou, mais uma vez, o Palmeiras à final da Libertadores, depois do empate a um golo em casa do Atlético Mineiro, na segunda mão das meias-finais. Após o encontro, o treinador português revelou que encontrou inspiração em Mourinho e lembrou um épico jogo do FC Porto em casa do Manchester United, na caminhada para o título europeu de 2004.

"Para essa calma e inteligência eu inspirei-me no Manchester United- FC Porto. Em Old Trafford fez um golo no final para avançar. Foi isso que eu disse para meus jogadores, temos de fazer um golo e vamos fazer. Temos uma Libertadores impecável, limpinha, com mérito dos meus jogadores, trabalho árduo e disciplina, coisas que faltam no Brasil às vezes", afirmou aos jornalistas.

"É isso que faz a diferença de um rato e um homem, acreditar no seu trabalho. Eu sou português com muito orgulho. Quando olham para o Cristiano Ronaldo veem uma mentalidade vencedora, e disso eu não vou abdicar nunca", vincou, pedindo depois respeito para os jogadores.

"Estou aqui para defender os nossos jogadores. Nós fazemos de tudo para engrandecer o clube, e não só eu, mas todos os que passaram pelo Palmeiras. O Abel, com os seus erros, virtudes, equipa técnica, está a conseguir elevar o clube com uma mescla de homens. Podemos não ganhar nada este ano, mas merecem respeito. Respeito", atirou.

Depois do empate a zero em casa, os detentores do troféu passaram graças ao golo apontado fora, de Dudu, aos 68 minutos, após o dos locais, da autoria do internacional chileno Eduardo Vargas, que marcou aos 52.

Na final, marcada para 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevideu, no Uruguai, o Palmeiras, que venceu o Santos na final de 2020 (disputada já em 2021 devido à pandemia da covid-19), defrontará os compatriotas do Flamengo, campeões em 2019 com Jorge Jesus, ou os equatorianos do Barcelona.