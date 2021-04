Insólito: jogador português agredido em Inglaterra por companheiro de equipa

Filipe Morais e Stefan Payne desentenderam-se no intervalo do jogo entre Bradford e Grimsby Town.

O jogo Bradford-Grimsby Town (1-0), da League Two inglesa, ficou marcado pela agressão de Stefan Payne ao português Filipe Morais, colega de equipa no Grimsby.

Os dois dirigiam-se para o balneário ao intervalo, pouco depois do golo do Bradford, e o diálogo não correu bem, com o português, de 35 anos, a ser cabeceado. Payne foi expulso e Morais foi um dos substituídos ao intervalo.

No twitter, o Grimsby catalogou de "imperdoável" o gesto de Payne. "Estou zangado", admitiu o treinador Paul Husrt após o jogo. "Eles tornaram a tarefa mais difícil", lamentou, explicando depois o que viu.

"Eu afastei-me, vi que eles estavam a ter um pequeno desentendimento, o que é normal, mas obviamente foi muito para além disso", disse. "Eles dececionaram toda a gente e, francamente, é embaraçoso", rematou.

Filipe Morais, que concluiu a formação no Chelsea, tem um longo percurso no futebol britânico, com passagens por Millwall, Bradford e Bolton, apenas para dar alguns exemplos.

