Insistem no interesse do PSG em médio internacional português

Bernardo Silva já foi apontado ao clube francês em diversas ocasiões.

Luís Campos, conselheiro para o futebol do PSG, terá a contratação de Bernardo Silva, internacional português do Manchester City, como prioridade para o mercado de transferências de verão. Pelo menos assim o diz o jornal espanhol "Relevo".

O alegado interesse do emblema parisiense no jogador luso já não é novidade. Em 2022, muito se falou da possibilidade do antigo jogador de Mónaco e Benfica rumar a França, mas o internacional português acabou mesmo por manter-se às ordens de Pep Guardiola nos citizens.

Bernardo Silva tem contrato com os ingleses válido até 2025, mas, de acordo com as mesmas informações, a possibilidade de reencontrar Kylian Mbappé - partilharam balneário no emblema monegasco - parece agradar-lhe.

No verão passado, recorde-se, o PSG terá apresentado uma proposta de 70 milhões de euros pelo jogador luso.