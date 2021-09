"Início perfeito": Nuno Espírito Santo eleito treinador do mês na Premier League

Técnico português, invicto nas primeiras três rondas, superou a concorrência dos homólogos nomeados Rafa Benítez (Everton), David Moyes (West Ham) e Thomas Tuchel (Chelsea)

Nuno Espírito Santo, treinador do Tottenham, foi eleito o melhor técnico durante o mês de agosto da Premier League, anunciou, esta sexta-feira, a entidade desportiva britânica, sendo o primeiro vencedor desta época.

"O início perfeito", assinalou o clube de Londres, nas redes sociais, a propósito desta conquista individual do novo timoneiro de Harry Kane e companhia.

O técnico português, que assumiu a orientação dos spurs em 2021/22, ficou invicto nas quatro primeiras jornadas no campeonato inglês: venceu, pela margem mínima, o Manchester City, o Wolverhampton e, mais recentemente, o Watford.

Nuno Espírito Santo, para vencer o primeiro prémio de treinador do mês da corrente edição da Premier League, superou a concorrência dos homólogos nomeados Rafa Benítez (Everton), David Moyes (West Ham) e Thomas Tuchel (Chelsea).

"É um privilégio, estou muito agradecido. (...) Digo sempre que isto se deve ao trabalho árduo dos jogadores. Eles trabalharam bem na pré-época e isso deu-nos a capacidade de competir bem neste início de temporada", afirmou NES, citado pela Premier League.

Esta é a terceira vez que o treinador do Tottenham arrecada a distinção em Inglaterra. Em setembro de 2018 e em outubro de 2020, então ao serviço do Wolves, foi também eleito como treinador do mês do principal escalão inglês.