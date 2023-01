Ingleses dizem que ex-colega tenta convencer Félix a rumar ao Arsenal

Thomas Partey partilhou o balneário com o internacional português no Atlético de Madrid.

O futuro de João Félix continua a ser uma incógnita. Muito se tem falado sobre uma possível saída do internacional português do Atlético de Madrid, com o jogador a ser apontado a vários gigantes europeus.

O Arsenal é um deles e, de acordo com o "The Athletic", os "gunners" poderão contar com uma ajuda de peso no sentido de adquirir os serviços do ex-Benfica. Pois bem, de acordo com as informações do portal britânico, Thomas Partey, antigo colega do português nos "colchoneros", estará em contacto com Félix para tentar convencê-lo a mudar-se para Londres.

O médio estará a dar a conhecer o projeto do Arsenal - que neste momento lidera a Premier League - ao ex-companheiro. A boa relação entre ambos e a grande fase pela qual o emblema inglês está a passar, colocam a formação comandada por Mikel Arteta como a equipa mais atrativa para o português.

A decisão sobre o futuro de Félix não parece estar para breve, mas desde a Premier League começam a mexer-se algumas peças para tentar convencer o jogador. O Atlético de Madrid, por seu lado, espera uma oferta. Certo é que, qualquer que seja o interessado, terá despender de muitos milhões para levar o internacional luso.

