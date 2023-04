Ingleses dizem que Chelsea quer continuar com João Félix, mas novamente por empréstimo

Clube londrino estará disposto a tentar um novo empréstimo junto do Atlético de Madrid. O avançado também aceitará continuar, apesar de não jogar as competições europeias.

O Chelsea pretende manter João Félix na temporada 2023/24, mas não quer pagar pela contratação definitiva - o Atlético de Madrid admitirá vender por entre 70 a 80 milhões de euros. Dessa forma, os blues estarão a ponderar um novo empréstimo - pagaram 11 milhões de euros em janeiro, por meia época -, desta feita por 20 milhões de euros, além do pagamento de cerca de 283 mil euros por semana ao avançado. A notícia é avançada esta sexta-feira pelo jornal inglês The Sun.

E se os blues querem manter o internacional português, Félix também estará disposto a ficar em Inglaterra. Apesar de não disputar as competições europeias, fruto da temporada péssima que os londrinos estão a realizar, o jogador não quererá voltar ao Atlético de Madrid e poderá continuar na Premier League.

Agrada a Pochettino e combinaria com Lukaku

O The Sun aponta como motivo para manter João Félix na equipa o facto de ser um futebolista apreciado por Mauricio Pochettino, treinador que já terá um acordo verbal com o clube. E a juntar a isso, Romelu Lukaku, que está emprestado ao Inter, vai regressar a Londres e o técnico argentina acredita que poderá fazer uma boa dupla com Félix.