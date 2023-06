Ingleses colocam Marco Silva na corrida para treinador do Tottenham

De acordo com o The Telegraph, o técnico português do Fulham concorre com Ange Postecoglou, do Celtic e Luis Enrique, antigo selecionador espanhol, para o cargo.

O jornal britânico The Telegraph avança esta quinta-feira que Marco Silva, que orienta o Fulham, integra a lista de candidatos para próximo treinador do Tottenham.

De acordo com a fonte, o técnico português concorre com Ange Postecoglou, do Celtic e Luis Enrique, antigo selecionador espanhol, para o cargo, que deverá ser definido pelos spurs antes da escolha do novo diretor desportivo do clube.

Após ter levado os cottagers a um décimo lugar na Premier League, um ano depois de ter orientado a sua subida do Championship na época passada, Marco Silva acabou nomeado para o prémio de Treinador do Ano da Liga inglesa, que perdeu para Pep Guardiola, do Manchester City.