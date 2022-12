Ingleses colocam internacional português nos planos de Marco Silva

De acordo com a Sky Sports, o Fulham pretende contratar Cédric Soares, lateral direito do Arsenal, no mercado de inverno.

A Sky Sports avança esta quarta-feira que o Fulham, treinado por Marco Silva, pretende contratar Cédric Soares no mercado de inverno.

O internacional português soma apenas quatro partidas realizadas esta temporada pelo Arsenal, com quem está vinculado até 2024, e o objetivo do atual nono classificado da Premier League passará por uma transferência em definitivo.

Cédric, de 31 anos, foi contratado pelo Arsenal em janeiro de 2020, proveniente do Southampton. Segundo a mesma fonte, para além de um lateral direito, Marco Silva está em busca de um novo médio.