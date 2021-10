Ingleses avançam os valores em cima da mesa para Paulo Fonseca no Newcastle

Treinador português tem sido apontado como um dos favoritos a assumir o comando técnico do clube inglês.

Paulo Fonseca tem sido apontado como um dos principais candidatos a assumir o comando técnico do Newcastle e, esta sexta-feira, em Inglaterra avançam com alguns detalhes das negociações e até mesmo com os valores em cima da mesa caso o treinador português assuma mesmo a liderança dos "magpies".

De acordo com o "The Telegraph", têm decorrido conversações entre o clube e o técnico, que terá mesmo impressionado Amanda Staveley, uma das altas figuras do emblema inglês e responsável pelo negócio de aquisição da equipa por parte dos novos proprietários sauditas.

A decisão sobre o próximo treinador será, em todo o caso, de Yasir Al-Rumayyan, dono do clube. No entanto, a boa impressão do português pode ser fundamental para que a negociação se concretize.

Ainda segundo o "The Telegraph", falta também ainda decidir o período para o qual o novo técnico será contratado: apenas até ao fim da temporada ou a longo prazo. Se é verdade que o Newcastle quer títulos o mais brevemente possível, não menos verdade é o facto de os "magpies" ocuparem neste momento a zona de despromoção, pelo que a possibilidade de contratar um treinador apenas até ao fim da época, de forma a manter a equipa no primeiro escalão, não está fora da mesa.

Em todo o caso, se Paulo Fonseca for o eleito para assumir o comando do Newcastle, terá à sua espera um salário de mais de sete milhões de euros, incluindo bónus, o que o faria tornar-se um dos treinadores mais bem pagos da Premier League, tirando aqueles que estão na Liga dos Campeões.