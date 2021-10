Ingleses analisam Nuno no Tottenham e dizem que Conceição é "admirado"

Nuno Espírito Santo, treinador do Tottenham

Jornal "Daily Mail" refere que a saída de Nuno Espírito Santo não foi equacionada, mas os próximos jogos podem ser decisivos.

A situação de Nuno Espírito Santo no Tottenham está longe de ser a melhor. A derrota caseira por três golos sem resposta frente ao Manchester United fez aumentar a contestação dos adeptos para com o técnico português, mas, segundo o "Daily Mail", uma eventual saída não foi levada em conta, até ao momento, pelo presidente Daniel Levy.

Com três desaires nos quatro últimos jogos oficiais, Nuno pode ganhar novo balanço no comando da equipa nos próximos encontros, mas caso isso não aconteça, escreve a publicação, a direção teme que a situação se torne insustentável, até porque o clima de contestação, garante, teve impacto nos responsáveis do clube londrino.

O "Daily Mail" realça que não há, de momento um candidato óbvio ao lugar que já foi de Mourinho, o que favorece Nuno, mas realça também o nome de Sérgio Conceição como alguém que "tem admiradores" no seio do clube.

Na quinta-feira, o Tottenham recebe o Vitesse, para a Conference League, e na próxima ronda da Premier League joga em casa do Everton.