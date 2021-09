Independiente de Renato Paiva vence e continua líder no Equador

Triunfo sobre a Universidad Católica, por 3-1

Independiente del Valle, treinado pelo português Renato Paiva, venceu, nesta segunda, a Universidad Católica, por 3-1, em jogo da segunda fase da Liga equatoriana de futebol, e continua na liderança do campeonato equatoriano.

A jogar fora, a equipa de Renato Paiva adiantou-se no marcador aos 22 minutos, com um golo de Sornoza, com Bauman a ampliar a vantagem, aos 27. A Universidad Católica respondeu aos 30, com um tento de Armas, mas Angulo fixou o resultado final aos 40.

Com este resultado, o Independiente del Vale lidera com 19 pontos, mais cinco do que o Emelec, vencedor da primeira fase da competição, que tem menos um jogo, enquanto a Universidad Católica está em quarto, com 12.