"Impressionado", Rafa Benítez pede a contratação de português para o Everton

De acordo com o jornal "The Sun", o defesa Aurélio Buta impressionou os olheiros de Rafa Benítez.

Após cinco épocas a defender o emblema do Royal Antuérpia, da Bélgica, o defesa português Aurélio Buta está a caminho de Londres. De acordo com o jornal inglês "The Sun", o jogador de 24 anos "impressionou" os olheiros do treinador Rafa Benítez, do Everton, que pediu a sua contratação.

Buta tem apenas mais um ano de contrato com os belgas do Antuérpia, que já teria rejeitado uma proposta de 1,2 milhões de euros do Celtic, da Escócia. O "The Sun" afirma que o clube quer pelo menos 3,5 milhões de euros para libertar o jogador.

Aurélio Buta já realizou 110 jogos com a camisola do Royal Antuérpia e marcou dois golos.