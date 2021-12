Imprensa turca diz que Jorge Jesus também é alvo do Fenerbahçe

Jorge Jesus tem contrato com o Benfica até final da época

O jornal Fanatik aponta Jorge Jesus como um dos treinadores que interessa ao Fenerbahçe.

O Fenerbahçe continua à procura de treinador depois da saída do português Vítor Pereira e, segundo o jornal turco Fanatik, Jorge Jesus é um dos alvos do clube.

De acordo com a publicação, os turcos estão interessados em Joachim Low, ex-selecionador da Alemanha, mas também atentos à situação de Jesus, depois deste ter deixado o Benfica.

Recorde-se que o Atlético Mineiro também está no encalce do técnico, com quem até já teve uma primeira reunião.