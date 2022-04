Imprensa turca associa médio português ao Atlético de Madrid

Emblema "colchonero" estará à procura de um substituto para Héctor Herrera.

O Atlético de Madrid estará à procura de um substituto para Héctor Herrera, que irá rumar ao Houston Dynamo, da MLS, no final da temporada.

Boubacar Kamara, jogador de 22 anos do Marselha, será o favorito para ocupar o lugar. O jogador está livre para assinar por qualquer clube, mas pede um salário alto, pelo que os "colchoneros" estarão a considerar outras opções. Uma delas, de acordo com a Imprensa turca, é o português Miguel Crespo, do Fenerbahçe.

Segundo as mesmas informações, o Atlético terá sondado uma possível cedência do médio de 25 anos, pela qual pagaria algo como um milhão de euros, ficando com uma opção de compra de 11 milhões de euros. O emblema espanhol terá mesmo marcado presença no estádio do Fenerbahçe para assistir ao triunfo no dérbi com o Galatasaray [2-0], estando atento ao rendimento de Crespo, tendo ficado com uma boa impressão do jogador.

Miguel Crespo tem contrato com o clube turco até 30 de junho de 2024. Soma três golos e três assistências [distribuídos por Estoril e Fenerbahçe] em 28 jogos disputados esta temporada.