Imprensa italiana aponta João Félix como alvo da Juventus

O jornal Tuttosport aponta alguns possíveis alvos da Juventus e João Félix é um dos nomes referidos.

O jornal italiano Tuttosport escreve, este domingo, que João Félix é um dos alvos da Juventus. O diário desportivo fala da possibilidade do clube fazer um negócio que envolva a troca de Dybala com um outro jogador e o avançado português é um dos nomes referidos.

Dando o exemplo das trocas recentes de Danilo e Cancelo e Arthur e Pjanic, a mesma publicação diz que os os bianconeri poderão tentar um negócio idêntico e, além do jogador do Atlético de Madrid, aponta Pogba, do Manchester United, Isco, do Real Madrid, Dembelé, do Barcelona, ou Gabriel Jesus, do Manchester City.