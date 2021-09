Imprensa grega adianta o próximo destino do central Bruno Alves

Defesa irá, ao que tudo indica, assinar pelo Apollon Smyrnis.

Livre no mercado de transferências depois de rescindir contrato com o Famalicão, Bruno Alves irá, ao que tudo indica, prosseguir a carreira no futebol grego. A imprensa helénica adianta que o central português irá reforçar o Apollon Smyrnis, do principal escalão daquele país.

Bruno Alves, 39 anos, possui um vasto currículo, onde se incluem passagens por FC Porto, Zenit, Fenerbahçe, Cagliari, Rangers e Parma.

O contrato com o Apollon Smyrnis será válido por uma temporada.