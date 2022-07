Imprensa francesa: estreia de Vitinha pelo PSG foi "interessante" e deixou "boa impressão"

Elogio do "Le Parisien" ao português num dia em que Renato Sanches foi dado como próximo de ser reforço. Médio que chegou do FC Porto teve boas jogadas de entendimento com Messi e mereceu apreciações positivas da generalidade dos analistas. Num esquema de 3x4x3, fez duplo-pivô com Paredes.

Foi na companhia de Lionel Messi, um dos melhores jogadores da história do futebol, que Vitinha se estreou ontem com a camisola do Paris Saint-Germain. Num jogo particular que teve como adversário o Quevilly-Rouen (da II Liga francesa), os parisienses venceram por 2-0, com um tento de Sergio Ramos na conversão de uma grande penalidade (originada por Messi) e um outro de Djeidi Gassama, jóia da formação do clube que esta época passa a ter Luís Campos a "mexer os cordelinhos", no cargo de conselheiro desportivo.

O jornal "Le Parisien" elogiou a exibição de Vitinha, escrevendo que o português "deixou boa impressão", criando "jogo com a bola nos pés". Para o "Ouest-France", o médio "fez uma exibição interessante", destacando o excelente remate feito aos 4 minutos. Já a "Reuters" escreveu que "os primeiros minutos de Vitinha "foram convincentes".

O ex-jogador do FC Porto foi titular na equipa escalada pelo novo treinador Christophe Galtier, formando num esquema de 3x4x3, um duplo-pivô de meio-campo com o argentino Leandro Paredes. Na frente, Kalimuendo, Icardi e Messi deixavam em sentido a defesa do Quevilly, nomeadamente o argentino, que teve boas jogadas de entendimento com o português. A equipa inicial só durou até ao intervalo, uma vez que Galtier fez entrar onze jogadores diferentes após o regresso das cabinas.

Note-se que, ainda ontem, Vitinha viu o seu nome ser integrado no lote de 25 elementos que vai partir para um estágio em Tóquio (Japão), assim como os compatriotas Nuno Mendes e Danilo Pereira, este último a deixar ainda mais longínquos os rumores que apontavam no sentido de um possível empréstimo durante esta época.



Renato Sanches cada vez mais próximo

Outro português que poderá fazer parte do plantel de 2022/23 do PSG é Renato Sanches que, segundo o "Le Parisien" está muito próximo de assinar e até pode juntar-se ao grupo em terras japonesas. Mas a imprensa francesa, em geral, dá o negócio como praticamente consumado, pelo que esta pode vir a ser outra das fortes contratações do PSG neste defeso.

Ontem mesmo, uma grande promessa do futebol gaulês esteve já a efetuar exames médicos pelo clube. O seu nome é Hugo Ekitike, tem 20 anos, joga a ponta de lança e chega do Stade de Reims, onde apontou onze golos em 27 partidas. Escreve o "L"Équipe" que Ekitike assina até 2027, a troco de "módicos" 36 milhões de euros a pagar pelos milionários cataris que presidem ao clube da capital francesa.