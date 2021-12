Imprensa espanhola destaca dado do CIES que colocou Rui Silva como guardião europeu de novembro

Rui Silva, guardião português do Bétis

Português superou concorrência de Courtois, Lloris, Handanovic ou Alisson

Rui Silva continua sem ser um titular indiscutível do Bétis, mas as boas exibições vão convencendo os observadores em Espanha e no resto da Europa. O português foi mesmo considerado pelo CIES como o melhor guardião de novembro em todo o Velho Continente.

A imprensa espanhola destacou o feito do antigo guardião do Nacional, que não só se destacou em Espanha, como foi o melhor em comparação com concorrentes de posição como Courtois, lloris, Handanovic ou Alisson Becker.

Uma percentagem de acerto de 89% nas saídas, uma capacidade de passe na ordem os 87% e uma percentagem de 81% em defesas acabaram por deixar o português no topo de Espanha e da Europa, num ano em que Claudio Bravo tem sido o outro número 1 do Bétis.