Imprensa espanhola deixa garantia sobre Félix depois da chuva de rumores

Félix chegou ao Atlético de Madrid em 2019 por uma verba milionária.

Golden Boy em 2019, João Félix ingressou no Atlético de Madrid como a transferência mais cara da história do clube - 127,2 milhões de euros. O internacional português é um dos jogadores mais valiosos e promissores do plantel colchonero, mas não escapou aos rumores de uma possível saída do clube ao final desta temporada.

Especulações que levaram o jornal "Marca" a dedicar uma publicação este domingo garantindo a permanência do jogador de 22 anos no Wanda Metropolitano. "João Félix é intransferível" foi o título do artigo. O texto fala dos "flashes" de grande jogador, mas também de uma série de lesões que atrapalharam o português ao longo da curta caminhada.

"Talvez seja esta falta de regularidade que o afastou do onze da equipa, que tenha alimentado o ruído em torno do 7", observou a publicação, que em seguida assegura que o avançado seguirá no clube, onde "confiam plenamente que o português acabará por atingir a sonhada regularidade para atingir os níveis que almejou naquele 2019", não sendo considerada uma saída em janeiro.

Por outro lado, houve quem chegasse a apontar destinos para João Félix. Manchester United, Liverpool, Arsenal e Newcastle seriam quatro das equipas dispostas a pagar pelo internacional português ex-Benfica.