Imprensa brasileira aponta para saída de Vítor Pereira do Flamengo e lança dois nomes

A derrota, por pesados números, na final do Carioca diante do Fluminense, parece ter sido a gota de água e o início do fim da relação de Vítor Pereira com o Flamengo. Imprensa brasileira fala em saída iminente

"Não é o resultado que a gente queria, perder da maneira que a gente perdeu", a frase é de Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, momentos depois do clube perder, por 4-1, com o Fluminense na segunda mão da final do Carioca e deixar escapar o título estadual para o maior rival do Rio Janeiro.

"Temos que rever alguma coisa, mas isso não passa por alguma troca ou situação que você vá decidir às 22, 23 horas da noite.... Amanhã com calma vou estar com as pessoas que devo estar, muito provavelmente, vou estar com o Vítor. Por enquanto, tudo normal", disse aos jornalistas após o jogo e perante um enorme ambiente de contestação à continuidade do treinador português.

Certo é que a imprensa brasileira aponta, com insistência, para o cenário de saída. "Vítor Pereira vive suas últimas horas de Flamengo", escreve o site Globoesporte, que acrescenta a ausência de resultados "é determinante para a iminente queda".

A mesma publicação assinala que vom Vítor Pereira, o Flamengo perdeu todas as quatro competições que disputou até o momento, acrescentando aindo deteorar do ambiente dentro do grupo de trabalho.

Posto isto, a mesma imprensa aponta já dois nomes para a substituição: o de Jorge Jesus, sempre em alta entre os adeptos; e o de Jorge Sampaoli, de quem Rodolfo Landim, presidente do Fla, é assumido admirador.