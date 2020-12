"Implacável": Bruno Fernandes volta a encantar a imprensa britânica

Médio português bisou na goleada do Manchester United sobre o Leeds (6-2).

Adormecida durante vários anos devido à ausência do Leeds United do principal escalão do futebol inglês, a histórica rivalidade entre os "peacocks" e o Manchester United foi reativada no domingo, num jogo que terminou com uma goleada dos "red devils" por 6-2.

Bruno Fernandes, médio português da equipa de Old Trafford, voltou a reclamar protagonismo e bisou no encontro, já depois de Scott McTominay fazer o mesmo. O internacional luso continua em alta na equipa de Manchester e, novamente, a imprensa britânica voltou a render-se às qualidades evidenciadas pelo criativo.

"Marcou de forma clínica o 12.º golo da temporada já depois de assistir McTominay para o primeiro. Deu-se às mil maravilhas no papel de criativo e ainda marcou outro penálti", assinalou o Manchester Evening News, que atribuiu nota 8 (em 10) à exibição de Bruno. Já a NBC foi mais longe e deu nota 9:

"Ofereceu o primeiro golo do jogo a McTominay e marcou o terceiro. Exibição implacável do português, a marcar o tom do ataque do United", assinalou o portal norte-americano, atento à atualidade da Premier League.

Bruno Fernandes, de 26 anos, leva 13 golos apontados em 20 partidas oficiais pelo Manchester United na atual época.