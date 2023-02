Ibrahimovic sobre Rafael Leão: "Já estou a jogar de borla, o que quer mais?"

Ibrahimovic, avançado do Milan

Avançado sueco comenta com boa disposição as negociações entre o clube e o português para a renovação de contrato.

Foi com boa disposição que Zlatan Ibrahimovic, companheiro de Rafael Leão no Milan, falou sobre as negociações entre o clube e o português para a renovação de um novo contrato, que ainda não está fechado.

"Reduzi o meu ordenado para lhe dar... Já estou a jogar de borla, o que quer mais? Quer a minha casa? Eu dou-lhe a minha casa. Não posso dar a família, mas a casa dou", afirmou o sueco à DAZN.

O avançado de 41 anos regressou à competição ontem, domingo, no triunfo por 2-0 frente à Atalanta. Foi o primeiro jogo da época após problemas físicos, entrando no decorrer da segunda parte. "Quero competir com meus companheiros e jogar, caso contrário em casa. Não estou aqui apenas para jogar os últimos dez minutos, isso significaria que estou acabado. Prefiro ficar em casa. Acho que posso jogar o jogo inteiro, não os últimos cinco minutos", garantiu.