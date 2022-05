Ibrahimovic não poupou nos elogios a Rafael Leão: "O nosso homem, o nosso fenómeno"

Craque sueco do Milan deixou rasgados elogios ao internacional português.

Rafael Leão é o homem do momento em Itália, tendo ajudado o Milan à conquista do campeonato e tendo sido considerado o melhor jogador da temporada da Serie A. Quem também não fica indiferente ao internacional português é o companheiro Zlatan Ibrahimovic, que durante os festejos do emblema italiano fez questão de elogiar o avançado.

"Onde está o Rafa? Anda cá, Rafa. O nosso homem, o nosso fenómeno e o nosso futuro. Não são necessárias mais palavras, meu amigo", começou por dizer, deixando de seguida um sábio conselho.

"Tu fizeste uma época brilhante. Agora mantém os pés no chão e trabalha ainda mais no duro porque isto é apenas o início", concluiu "Ibra".