Ibrahimovic analisa momento de Rafael Leão: "Depois surgiu o contrato, outros clubes..."

Português foi remetido para o banco de suplentes e o diferendo sobre a renovação do contrato não passa ao lado do avançado sueco, que pede ao português para continuar a fazer o que melhor sabe: jogar futebol

Zlatan Ibrahimovic não falou apenas do seu regresso na entrevista que concedeu ao Sportmediaset. O avançado sueco teve tempo para analisar um dos temas do momento no Milan: o diferendo com Rafael Leão, que passou de figura a suplente dos rossoneri.

"Teve um ano [passado] fantástico, ganhou o prémio de melhor jogador do campeonato. Depois surgiu o contrato, outros clubes atrás dele, o Mundial... Ele tem de manter o foco e jogar futebol. Só tem de pensar em jogar. Está ainda mais forte do que há um ano, só que agora todos sabem quem ele é. No ano passado todos se focavam menos dele. Agora são sempre mais cuidadosos", explicou, em entrevista.

Para além de não resolver o problema da renovação, Rafael Leão já teve uma má notícia, nos últimos dias. A condição de suplente veio para ficar, como tratou de esclarecer Stefano Pioli, técnico do Milan.

"Porque joguei em 3x5x2 e deixei Rafael Leão no banco? Porque precisava de mais gente no meio-campo. Não me arrependo, voltarei a fazer o mesmo nos próximos jogos! Rafael Leão tem imenso potencial, mas precisa de estar mais ativo ao longo do jogo", referiu, no final do dérbi com o Inter.