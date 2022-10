Clube inglês assume falhanço em "longas negociações" para contratar Pedro Martins

Pedro Martins, de 52 anos, está sem clube desde agosto, depois de ter deixado comando técnico dos gregos Olympiacos, que orientava desde a época 2018/2019.

O Hull City, da segunda liga inglesa, anunciou esta sexta-feira o falhanço nas negociações para contratar Pedro Martins, admitindo "não conseguir satisfazer as exigências" do treinador português.

"Após longas negociações com Pedro Martins não conseguimos chegar a um consenso, por isso tomamos a decisão de as cancelar. O Pedro é um grande treinador, mas sentimos que não conseguimos satisfazer as suas exigências. Por isso, agradecemos-lhe o interesse no Hull Citry e desejamos-lhe o melhor para o futuro", refere um comunicado do presidente do clube.

De acordo com o documento, a direção do clube, que ocupa a 17.ª posição da "Championship", "está satisfeita" com o trabalho de Andy Dawson, que assumiu recentemente o comando interino depois da demissão de Shota Arveladze.

"O ambiente no estádio na quarta-feira [vitória por 2-1 sobre o Wigan] mostrou que temos um clube unido, e foi incrível observar o apoio dado pelos adeptos a Andy e aos jogadores", refere o comunicado, que dá conta da continuidade do técnico.

Pedro Martins, de 52 anos, está sem clube desde agosto, depois de ter deixado comando técnico dos gregos Olympiacos, que orientava desde a época 2018/2019.