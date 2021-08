Hugo Marques, ex-Farense, oficializado no Cape Town

Contrato válido por uma época.

Hugo Marques, de 35 anos, que durante quatro épocas esteve no Farense, foi esta quinta-feira oficializado como reforço do Cape Town City, da Cidade do Cabo, clube do principal escalão da África do Sul. O acordo é válido por uma temporada.

Internacional por Angola, mas também com nacionalidade portuguesa, Hugo Marques passou pela formação de Varzim e FC Porto, registando passagens, enquanto sénior, por Gil Vicente, Tirsense, Covilhã, entre outros clubes.

Na época passada participou em sete jogos pelo Farense.