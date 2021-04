"Homem certo para jogos especiais" e "astúcia": a exibição de Bruno Fernandes na Imprensa

Bruno Fernandes brilhou na goleada do Manchester frente à Roma, por 6-2, na primeira mão das meias-finais da Liga Europa, com dois golos e duas assistências. Veja várias análises à exibição do internacional português.

The Sun

"Marcou o golo inaugural quando ainda nem tinham passado nove minutos no relógio com uma finalização de classe. A persistência de Bruno Fernandes foi ainda recompensada no arranque da segunda parte, ao assistir Cavani para o golo do empate, e depois fez o 4-2 na conversão de um penálti de forma exímia, antes de assistir Pobga para o quinto."

The Mirror

"Bruno Fernandes tem sido o talismã do Manchester United desde que chegou ao clube, proveniente do Sporting em janeiro de 2020. Esta é a quarta meia-final no clube e hoje fez os terceiro e quarto golos nesses jogos, mostrando mais uma vez que é o homem certo para os jogos mais especiais. Foi uma exibição não só de pura classe, com o português a demonstrar todo o tremendo talento natural, mas também de um grande líder, inspirando todos à sua volta. Bruno Fernandes assistiu ainda para os terceiro e quinto golos da partida, com um desempenho virtuoso."

Manchester Evening News

"De volta ao seu melhor. Finalizou de forma fantástica para colocar o Manchester United na frente do marcador e assistiu Cavani com astúcia. Marcou um penálti e cruzou para Paul Pogba. "

Evening Standard

"O golo inicial foi marcado de forma brilhante e deu o exemplo depois do intervalo, com duas assistências para Cavani e um penálti."

CBS

"Dois golos e mais duas assistências à medida que voltava à sua fantástica forma, com uma boa finalização e assistências para Cavani e Pogba."