Hesperange de Fangueiro cai na pré-eliminatória da Liga dos Campeões

Equipa do Luxemburgo vai agora disputar a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, contra o The New Saints, do País de Gales

Os luxemburgueses do Hesperange, treinados pelo português Carlos Fangueiro, perderam hoje na receção aos eslovacos do Slovan Bratislava (2-0), na segunda mão, e falharam a qualificação para a segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões em futebol. O Hesperange caiu assim para a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, onde defrontará o The New Saints, de País de Gales, nos dias 25 de julho e 3 de agosto.

Após a igualdade a um golo no reduto do campeão eslovaco, na última semana, o Hesperange, com o defesa luso Simão Martins entre os titulares, dispôs de uma soberana chance para passar para a frente da eliminatória, mas o alemão Dominik Stolz não foi capaz de converter uma grande penalidade, quando decorria o minuto 10.

Na segunda parte, dois golos de Vladimir Weiss (55 e 62 minutos), ambos da marca do castigo máximo, confirmaram a passagem do emblema eslovaco para a próxima fase.

Horas antes, os eslovenos do Olímpia Ljubljana, orientados por João Henriques, voltaram a superar o Valmiera (2-1), da Letónia, e 'carimbaram' a passagem à segunda pré-eliminatória da 'Champions'.