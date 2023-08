Hesperange, de Fangueiro, avança na qualificação para a Liga Conferência

A equipa treinada por Carlos Fangueiro venceu por 3-2 diante do New Saints, do País de Gales, e avançou para a terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Conferência.

Depois do empate na primeira mão da qualificação para a Liga Conferência, o Swift Hesperange, do Luxemburgo, bateu o New Saints, do País de Gales, e avançou para a terceira pré-eliminatória.

A equipa treinada pelo português Carlos Fangueiro venceu por 3-2, com Simão Martins a marcar o golo que decidiu o encontro.

Nos outros jogos, destaque para o apuramento do Fenerbahçe, que voltou a golear o Zimbru Chisinau (Moldávia) e venceu a eliminatória com um agregado de 9-0, ainda assim menos expressivo que os 10-0 do Valmiera (Letónia) sobre o Tre Penne (San Marino).

De volta ao Hesperange, a equipa luxemburguesa vai defrontar o Struga, da Macedónia do Norte - eliminou o Buducnost (Montenegro) - na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.