Exibição de Bernardo alvo de elogios: "É assim que se ganham campeonatos"

Médio português esteve em destaque na vitória do City sobre o Chelsea. Henry, antigo avançado francês, deixou-lhe elogios.

Muito se falou de uma possível saída no último mercado de transferências, mas, aos poucos, Bernardo Silva vai reconquistando protagonismo no City de Guardiola e vai convencendo tudo e todos em Inglaterra. Como Henry, que, na posição de comentador, elogiou bastante o internacional português.

"Supostamente, o Bernardo queria sair e estava insatisfeito, mas o Guardiola encontra sempre uma forma de dar a volta. Para mim, o Bernardo Silva foi o melhor jogador em campo e encheu-me os olhos. É assim que se ganham campeonatos", afirmou o antigo internacional francês, recorrendo a vários números para explicar a importância do jogador na vitória citizen.

Henry, treinado por Guardiola entre 2008 e 2010, lembrou o quão complicado é jogar nas equipas do catalão, exigente como poucos.

"As pessoas falam sempre do Guardiola, da forma como as equipas dele jogam, mas esquecem-se do quanto os jogadores têm de correr. E, acreditem em mim, estive lá, se não o fizeres como ele quer vais para o banco ou para a bancada", explicou.