Henry elogia trabalho de Paulo Fonseca no Lille: "É extraordinário"

Antigo avançado e agora treinador de futebol ficou agradado com o que viu do Lille no terreno do PSG, no domingo.

O Lille perdeu por 4-3 no terreno do PSG, no domingo, mas chegou a estar em vantagem e colocou os parisienses em dificuldades. Thierry Henry, que estava a comentar o jogo para a Amazon Prime Video, ficou agradado com o trabalho do treinador português Paulo Fonseca.

"O que o treinador está a fazer é extraordinário, mais uma vez. Esta defesa a quatro homens que se transforma em defesa a três. Timothy Weah dá largura no corredor esquerdo, Bamba do lado direito. A equipa joga, pressiona, marca, mas do outro lado havia monstros. Quando os monstros acordam, é um pouco mais difícil", afirmou o antigo futebolista e agora treinador francês.