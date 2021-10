Hélio Sousa viu o Barém golear no particular com Curaçao

Triunfo por quatro golos sem resposta.

O Barém, seleção orientada pelo português Hélio Sousa, goleou esta quarta-feira a congénere do Curaçao por 4-0, em jogo de preparação disputado no National Stadium, na cidade de Riffa.

Depois de uma igualdade sem golos na primeira metade, a equipa orientada pelo português impôs a sua superioridade na segunda parte, com golos de Marhoon (46 minutos), de Mudon (84) e de Al-Humaidam (86 e 90+2).

O Barém ficou afastado da corrida ao Mundial do Catar, ao ser eliminado na segunda fase, em que foi terceiro classificado no grupo C, no qual o primeiro (Irão) se apurou diretamente para a terceira fase e o segundo (Iraque) seguiu em frente ao ser um dos quatro melhores segundos classificados.