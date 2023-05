Hélder Dias conquista a Taça do Luxemburgo

O Differdange venceu na final o Marisca Mersch, emblema que atua no escalão secundário do país

Comandado pelo treinador português Hélder Dias, o Differdange venceu esta sexta-feira a final da Taça do Luxemburgo, por 4-2, sobre o Marisca Mersch, emblema que atua no escalão secundário do país.

Os golos da equipa vencedora foram apontados por Ulisses Oliveira, Naifi, Pomponi e Érico Castro, este último um angolano que em Portugal jogou no Casa Pia ou Louletano, entre outros.

Hélder Dias, de 40 anos, ganhou este troféu ao 14.º jogo no clube, que assumiu em março. Como treinador principal de séniores só tinha estado no Pinheiro de Loures e no Bobadelense.