Hat-trick de Malcom dá vitória a Jorge Jesus no arranque da liga saudita

O Al Hilal bateu por 3-1 o Abha e colou-se a Al Ahli e Al Fayha com três pontos, ficando a+penas atrás do Al Ittihad por diferença de golos

O Al Hilal ganhou por 3-1 ao Abha no arranque da liga saudita e colou-se ao Al Ahli e ao Al Fayha com três pontos (também venceram por 3-1), ficando apenas atrás do Al Ittihad, por diferença de golos (venceu por 3-0 esta tarde). O Al Riyadh e o Al Tai também somam três pontos, mas têm pior goal-average.

Malcom, com um hat-trick, deu o triunfo à equipa orientada por Jorge Jesus; Bguir reduziu para o Abha. Rúben Neves jogou os 90' pelo Al Hilal.

O brasileiro, com os três golos numa jornada, igualou a estreia de Firmino pelo Al Ahli e partilham a liderança da tabela dos melhores marcadores do campeonato saudita.