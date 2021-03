Hapoel Beer Sheva de Miguel Vítor e Josué apura-se para play-off da I Liga israelita

Miguel Vítor foi titular no último jogo do Hapoel na fase regular da I Liga israelita

O Hapoel Beer Sheva, clube da I Liga de Israel no qual atuam os portugueses Miguel Vítor e Josué, garantiu o apuramento, este sábado, para o play-off do principal campeonato israelita, no qual se vai disputar o acesso às provas da UEFA da próxima temporada.

No último jogo da fase regular da principal competição de Isreal, o Hapoel Beer Sheva recebeu e venceu, por 2-0, o Bnei Yehuda Tel Aviv, terminando no 5.º lugar da classificação, com 37 pontos somados.

O defesa português Miguel Vítor (ex-Benfica) cumpriu os noventa minutos do desafio, com a braçadeira de capitão dos israelitas, enquanto o médio Josué (ex-FC Porto) foi ausência verificada por acumulação de cartões amarelos. Ambos renovaram recentemente os respetivos contratos até 2022.

Relativamente ao play-off do campeonato israelita, os três primeiros classificados desta etapa vão representar Israel nas edições seguintes das competições da UEFA, nomeadamente nas fases eliminatórias da Liga dos Campeões e da Liga Europa.