"Há umas semanas, Bruno Fernandes ficou desapontado por não marcar o suficiente..."

Bruno Fernandes marcou no dérbi de Manchester

Em antevisão ao decisivo jogo deste domingo com o Arsenal (16h30), Erik ten Hag deixou largos elogios na direção do internacional português.

O Manchester United, atual terceiro classificado da Premier League, vai visitar o reduto do líder Arsenal neste domingo (16h30), em jogo da 21.ª jornada do campeonato.

Em antevisão ao encontro, Erik ten Hag, treinador dos red devils, deixou largos elogios na direção de Bruno Fernandes, que leva dois jogos consecutivos a marcar, incluindo na vitória no dérbi contra o Manchester City (2-1).

"Há algumas semanas, ele recebeu algumas críticas por não andar a marcar golos. Ele também ficou desapontado com isso. Eu disse-lhe: 'Espera, tem calma. Mantém a compostura e o golos virão. Mas faz as coisas que queremos que faças, és bom nisso e isso ajuda imenso a equipa'. E agora vemo-lo a marcar em dois jogos seguidos", destacou o técnico neerlandês, em conversa com a Sky Sports.

Leia também Vídeos O espetáculo de pirotecnia dos Casuals Porto em Guimarães O FC Porto venceu no sábado o Vitória, por 1-0, em Guimarães, e os adeptos deram espetáculo na bancada, recorrendo à pirotecnia. De recordar que os mesmos estão contra a proposta de lei que passará a criminalizar o uso de engenhos pirotécnicos. [Vídeos via Twitter Hooligans.cz e @dianapereira03]

"Estou confiante que, se mantivermos este processo coletivo, ele vai marcar ainda mais. Mas a base disso continua sempre a serem as suas capacidades. Não há muitos jogadores que sejam tão habilidosos em momentos de transição como o Bruno", acrescentou.