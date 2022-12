Há um candidato "muito bem colocado" para contratar João Félix, dizem em Espanha

Internacional português estará mesmo de saída do Atlético de Madrid.

João Félix estará mesmo de saída do Atlético de Madrid e são vários os clubes associados ao internacional português, com três a surgirem com maior insistência nos últimos dias. São eles PSG, Manchester United e Arsenal.

De acordo com o jornal Marca, que junta o Aston Villa à lista de interessados, é o líder da Premier League, Arsenal, que parece ter assumido a dianteira da corrida pelos serviços do jovem craque português.

O problema dos "gunners", segundo as mesmas informações, terá que ver com "uma equipa e uma cidade" que não são muito atrativas para o jogador, que preferirá um clube com "mais substância e história", escreve o diário desportivo espanhol.

O jornal Marca coloca ainda a hipótese de o Bayern entrar na luta. No entanto, no domingo, o jornal As escreveu que o emblema alemão está fora da corrida.