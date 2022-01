Há quem aponte o dedo a Bruno Fernandes: "Está sempre a esbracejar, a culpar os outros"

Bruno Fernandes, médio do Manchester United

Médio português elogiado pelo rendimento desportivo, por Allan Hutton, que, ainda assim, não deixa de apontar algumas falhas

Bruno Fernandes tem sido uma das grandes figuras do Manchester United desde que aterrou em Old Trafford, na reabertura do mercado, em 2020. O português, ainda assim, não é consensual, especialmente pela atitude em campo.

"O Bruno Fernandes, por exemplo, é um jogador fantástico, tem sido excelente desde que chegou. Mas está sempre a esbracejar, a culpar os outros. Este é o tipo de jogador que os mais novos, como o Greenwood, se irão apoiar para dar o passo em frente. E ele não parece estar a fazer isso. É um problema real neste momento", afirmou Allan Hutton, antigo internacional escocês, em declarações ao Football Insider.

Recorde-se que Bruno Fernandes já tinha sido criticado por Gary Neville, antigo lateral dos red devils. Na altura, o agora comentador foi na mesma direção, juntando o nome de Cristiano Ronaldo na equação.

"E depois também existem as queixas de Bruno Fernandes. Eles são os dois jogadores mais veteranos. É devastador para os jogadores mais jovens quando os dois melhores jogadores olham para os outros como se não fossem suficientemente bons", referiu.