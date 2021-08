Há menos um português na corrida ao Golden Boy: saiba quem continua

O jornal Tuttosport revelou a lista de 60 nomes, menos 20 do que na última divulgada. Há menos um português entre os eleitos.

Úmaro Embaló, avançado do Benfica, foi "cortado" da lista de concorrentes ao Golde Boy. O jornal italiano Tuttosport divulgou, este domingo, a lista após novo corte - figuram agora 60 jogadores - e o português caiu, já depois das saídas de Joelson Fernandes, do Sporting, e Félix Correia, emprestado pela Juventus ao Parma.

Nuno Mendes e Tiago Tomás, do Sporting, Gonçalo Ramos, do Benfica, Francisco Conceição, do FC Porto, Fábio Silva, do Wolverhampton, e Marcos Paulo, do Atlético Madrid, são os lusos ainda em competição. Giovanni Reyna, jogador do Borussia Dortmund, é internacional pelos Estados Unidos, mas também tem nacionalidade portuguesa.

A terceira fase da votação decorre até 15 de setembro. Nessa altura, a lista ficará reduzida a 40 atletas.

O Golden Boy é entregue desde 2003 e é um prémio que, todos os anos, "define" o melhor jogador com menos de 21 anos a atuar na Europa.