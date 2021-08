Extremo junta-se a Thierry Correia e a Gonçalo Guedes

Sete anos depois de ter atuado com as cores do Deportivo, Hélder Costa vai voltar a experimentar os ares de Espanha. O extremo foi confirmado como reforço do Valência.

Num vídeo publicado no site oficial do clube che, foi Gonçalo Guedes a apresentar o extremo internacional português, com a mensagem: "Bem-vindo, Hélder Costa».

O jogador formado no Benfica junta-se no Mestalla aos portugueses Gonçalo Guedes e Thierry Correia.