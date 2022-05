Há adeptos a tatuar o rosto de Abel Ferreira nas pernas e braços

Treinador português do Palmeiras (Brasil) surpreendido com tamanha onda de apoio

É uma das notícias de destaque no Globo Esporte, um dos mais prestigiados meios de comunicação desportivo no Brasil: o estrelato de Abel Ferreira, que acaba rodeado por crianças por onde passa e até viu dois adeptos que tatuaram o seu rosto num braço e numa perna, conforme se pode apreciar no tweet em baixo.

À chegada a Londrina, onde o Palmeiras vai defrontar o Juazeirense, para a Taça do Brasil, começou a ouvir o seu nome entoado por dezenas de adeptos e, após o jantar, esteve no hall do hotel a distribuir autógrafos e a deixar-se fotografar com apoiantes do "Verdão".

Quanto à partida que ainda hoje realizará, basta um empate ao Palmeiras para se qualificar para os oitavos de final da Taça do Brasil.