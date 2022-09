Gullit sobre Rafael Leão: "Fora de série, fenómeno"

Arrigo Sacchi, em debate com o neerlandês que brilhou no Milan sob o seu comando, comparou os dois

Arrigo Sacchi, no comando, e Ruud Gullit, no campo, marcaram uma era no Milan, numa equipa fantástica onde também despontaram Rijkaard, Van Basten, entre outros craques. Esta sexta-feira, num debate inserido no Festival dello Sport di Trento 2022, ambos se referiram a Rafael Leão de forma muito elogiosa, vendo no internacional português um talento à altura do passado do clube.

"Está a jogar bem, um fenómeno. O Milan precisa de um fora de série, que dê algo extra. No passado, no meu tempo, em Itália havia pelo menos três, quatro ou cinco. Agora há menos em Itália porque vão todos para Inglaterra", comentou o neerlandês Ruud Gullit.

Arrigo Sacchi comparou Leão ao seu antigo pupilo: "O Gullit tinha uma velocidade que se assemelha e era mais forte fisicamente. Mas o temperamento... é genético, ou tens ou não tens. Espero que o tenha, porque tecnicamente é brilhante."