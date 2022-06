Guilherme Farinha regressa ao Carmelita como coordenador e preparador físico

Técnico assume novas funç​​​​​​ões no clube costa-riquenho, representado em três ocasiões distintas

Guilherme Farinha vai ser coordenador técnico e tático e preparador físico do Carmelita, clube da II Divisão de futebol da Costa Rica, no qual esteve ultimamente a assessorar a equipa técnica, anunciou, esta terça-feira, o treinador luso.

Depois de três passagens pelo comando técnico (2013-2015, 2017 e 2019), o lisboeta reentra com outras funções no emblema situado no bairro El Carmen, em Alajuela, que falhou a subida à elite quatro épocas depois, ao perder com o Puntarenas no "play-off".

Guilherme Farinha, de 66 anos, está desde 29 de abril naquele país da América Central, onde chegou a ser recebido pela Federação Costa-riquenha de Futebol e analisou várias propostas, embora preferindo um projeto que lhe permitisse lutar pelo título na I Divisão.

"Neste momento, ser treinador de um clube da segunda divisão aqui não vai ao encontro dos meus desejos e daquilo que pretendo. Também já não me chega ficar na Associação de Treinadores de Futebol da Costa Rica, porque o meu ADN é de treinador, mas numa equipa de primeira divisão", expressou à agência Lusa, numa entrevista em 27 de maio.

Além de ter sido bicampeão na viragem do milénio pelo Alajuelense (1999/00 e 2000/01), que voltaria a comandar em 2016, Guilherme Farinha esteve em outros clubes da Costa Rica, como Herediano (2005/06), Carmelita, La U Universitarios (2015/16) ou Turrialba (2018).

O primeiro treinador português a ser campeão na América do Norte, Central e Caraíbas também trabalhou em Portugal, Paraguai, Irão e Guatemala e desempenhou o cargo de diretor técnico nacional da Federação de Futebol da Guiné-Bissau (FFGB), entre janeiro de 2021 a março deste ano e antigo selecionador de sub-17 dos 'djurtus' (1990-1994).